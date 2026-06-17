Cumayeri\'nde kurumlar arası işbirliği

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Sinan Demir'e hayırlı olsun kapsamında bir nezaket buluşması gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumayeri'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülecek çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi ele alındı.

İlçedeki kamu kurumlarıyla güçlü iletişim ve iş birliğini sürdürmeye önem veren Cumayeri Belediyesi, İlçe Emniyet Amirliği'nde gerçekleşen programa geniş bir heyetle katılım sağladı.

Görüşme sırasında, ilçenin asayiş durumu ve geleceğe yönelik planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Cumayeri'nin her açıdan güvenli ve huzurlu bir yer olması için tüm kurumların ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Cumayeri'mizin huzuru, güvenliği ve yarınları için tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşadığı, aidiyet bağlarının güçlü olduğu bir ilçeyi hep birlikte inşa ve muhafaza etmektir" ifadelerini kullandı.

Koloğlu ayrıca, Cumayeri İlçe Emniyet Amirliği görevine başlayan Başkomiser Sinan Demir'e yeni görevinde başarılar dilerken, ilçenin asayişi ve vatandaşların güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DÜZCE