“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasıyla ilgili olarak ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geldi.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda fon krizinin hem hukuki hem ekonomik boyutunun masaya yatırıldığı belirtildi.

“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, katılımcıların görev alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurguladığı aktarıldı.

“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu

5 KRİTİK KARAR ALINDI

Toplantıda alınan kararlar ise açıklamada şu şekilde sıralandı;

  • Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.
  • Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır.
  • Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.
  • Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur. 
Fon SoruşturmasıGündemGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 2252 2252:
    Aha bi parada buraya gidecek 0 0 Yanıtla
  • ibrahim seven ibrahim seven:
    götüren götürdü bu saatten sonra ne yaparsanız yapın olan yine gariban halka oldu 0 0 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    milletin parasını verin artık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Barcelona’da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım
Okul saldırılarının ardından provokatif paylaşım operasyonu Binlerce gözaltı, yüzlerce tutuklama Okul saldırılarının ardından provokatif paylaşım operasyonu! Binlerce gözaltı, yüzlerce tutuklama
Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
20:30
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un cezası belli oldu
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu
19:54
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
19:43
Galatasaray’ın yeni yıldızını duyurdular 6 aylığına kiralanacak
Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
19:25
Premier Lig’den Manchester City için karar
Premier Lig'den Manchester City için karar
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
18:26
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar
"Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 20:59:05. #7.12#
SON DAKİKA: “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei