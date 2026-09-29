“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasıyla ilgili olarak ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geldi.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda fon krizinin hem hukuki hem ekonomik boyutunun masaya yatırıldığı belirtildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, katılımcıların görev alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurguladığı aktarıldı.

5 KRİTİK KARAR ALINDI

Toplantıda alınan kararlar ise açıklamada şu şekilde sıralandı;