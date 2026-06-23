Cumayeri'nde lokanta ve restoranlara sıkı denetim - Son Dakika
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Cumayeri'nde lokanta ve restoranlara sıkı denetim

Cumayeri\'nde lokanta ve restoranlara sıkı denetim
23.06.2026 12:50  Güncelleme: 12:52
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde zabıta ve tarım ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla lokanta ve restoranlarda hijyen, son kullanma tarihi, fiyat etiketi ve ruhsat denetimi yaptı. Kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde halk sağlığını korumak, vatandaşların hijyenik ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Cumayeri Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren lokanta ve restoranları mercek altına aldı.

Cumayeri genelinde yürütülen denetimlerde ekipler, vatandaşların huzur ve güven içinde yemek yiyebilmesi için adeta her detayı titizlikle inceledi. Koordineli bir şekilde sahaya inen Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri, işletmelerin mutfaklarından masalarına kadar her noktayı kontrol etti.

Büyük bir hassasiyetle gerçekleştirilen denetimlerde; işletmelerin mutfak bölümleri, genel kullanım alanları, personelin çalışma şartları ve temizlik kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri, tazeliği ve saklama şartlarının mevzuata uygun olup olmadığı incelendi. Vatandaşların mağdur olmaması adına menüler ve fiyat etiketlerinin doğruluğu ile görünürlüğü teyit edildi. İşletme ruhsatları ve resmi evraklar tek tek gözden geçirilerek eksikliği bulunan esnafa gerekli uyarılar yapıldı.

"Olumsuzluğa geçit vermeyeceğiz"

Denetimlerin ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit edecek hiçbir olumsuzluğa göz yumulmayacağı vurgulandı. Vatandaşların yiyecekleri gönül rahatlığıyla ve huzurla tüketebilmesi için saha çalışmalarının aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kurallara uyan ve temizliğe özen gösteren esnaflara teşekkür edilirken, standartlara uymayan işletmeler hakkında ise yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Cumayeri'nde lokanta ve restoranlara sıkı denetim - Son Dakika

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