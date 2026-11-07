Düzce İl Jandarma Komutanı Kılınç, Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu\'nu ziyaret etti

Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'na ziyaretinde bulundu.

Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, kent genelindeki kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Cumayeri Belediyesi'ni ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Albay Kılınç, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile bir araya geldi. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen kabulde, Cumayeri ilçesinin genel asayiş durumu, kamu düzeninin korunması ve yerel yönetim ile kolluk kuvvetleri arasında yürütülebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası uyum ve iş birliğinin önemine dikkat çekilen görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileriyle devam etti.

Başkan Koloğlu'ndan teşekkür ve başarı dileği

Başkan Mustafa Koloğlu, Düzce'de göreve başlayan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç'a nazik ziyareti, hoş sohbeti ve yakın ilgisi için teşekkür etti. Koloğlu, şehrin ve ilçenin huzuru adına fedakarca görev yapan jandarma teşkilatına başarılar dileyerek, Albay Kılınç'a yeni görev yerinde muvaffakiyetler temenni etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.