Düzce\'nin Cumayeri ilçesindeki karate şampiyonasına 5 kulüpten 185 sporcu katıldı

Düzce'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karate İl Şampiyonası'na 5 kulüpten 185 sporcu katıldı. Cumayeri'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular madalya için mücadele etti.

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Karate İl Şampiyonası düzenlendi. Cumayeri Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 5 kulüpten 185 sporcu tatamiye çıktı. Şampiyonaya Sabri Kıroğlu Spor Kulübü, Düzce Atletik Spor Kulübü, Cumayeri Belediye Spor Kulübü, Karadeniz Kaynaşlı Spor Kulübü ve BEF Atletik Spor Kulübü sporcuları katıldı. Cumayeri Belediye başkanı Mustafa Koloğlu'nun yakından takip ettiği müsabakalarda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele ederken organizasyon, gençlerin karate alanındaki gelişimlerini sergilemelerine de fırsat sundu.

Şampiyona sonunda sporcular ve antrenörler tebrik edilirken madalya kazanan sporcuların başarıları kutlandı. Derece elde edemeyen sporculara ise müsabakalarda kazanılan deneyimin gelecekteki başarılar açısından önemli olduğu hatırlatıldı.

Organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan Cumayeri Belediyesine, sporcuların gelişiminde emeği bulunan kulüplere ve antrenörlere teşekkür edildi. Ayrıca sporculara destek veren veliler, görev alan hakemler ve organizasyonda emeği geçenler de takdir edildi.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen şampiyona, sporun birleştirici gücünü ve gençlerin disiplinli çalışma anlayışını ön plana çıkardı.