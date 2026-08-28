Düzce’de çocuk işçiliğine karşı mücadelede bir sezon daha geride kaldı - Son Dakika
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Düzce’de çocuk işçiliğine karşı mücadelede bir sezon daha geride kaldı

Düzce’de çocuk işçiliğine karşı mücadelede bir sezon daha geride kaldı
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğini önleme projesinin sezon kapanış programı gerçekleştirildi. Proje kapsamında 100 öğrenciye eğitim ve sosyal etkinlik desteği verildi.

DÜZCE(İHA) – Cumayeri'nde 100 öğrenciye eğitim ve sosyal destek sağlanan Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi'nin sezon kapanış programı gerçekleştirildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yürütülen projenin sezon kapanış programı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde, "Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen programa Düzce Valisi Mehmet Makas da katıldı.

Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu'nda düzenlenen programa; Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri, Cumayeri Kaymakam vekili Ceyhun Denli, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, il ve ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

100 öğrenciye eğitim ve sosyal etkinlik desteği

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Cumayeri'nde 10 öğretmenin rehberliğinde 100 öğrenciye eğitim ve sosyal etkinlik desteği verildi. Ağustos ayı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrencilerin eğitimden kopmadan sosyal, kültürel ve gelişimsel açıdan desteklenmesi, çocuk işçiliği konusunda farkındalık oluşturulması ve çocukların güvenli bir ortamda gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı.

Öğrencilerden renkli kapanış programı

Sezon kapanışında öğrenciler hazırladıkları halk oyunları, sıra gecesi, koro ve zimbole gösterileriyle sahne aldı. Öğrencilerin performansları protokol üyeleri ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Düzce'de uygulanan proje ile mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların eğitim süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bir sezon boyunca eğitim ve sosyal etkinliklerle desteklenen 100 öğrenci, sezon kapanış programında sahne alarak çalışmalarını tamamladı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Düzce'de fındık hasat sezonunun devam ettiği dönemde gerçekleştirilen bu çalışmalar, çocukların eğitimden kopmadan sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce’de çocuk işçiliğine karşı mücadelede bir sezon daha geride kaldı - Son Dakika

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