Parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
03.07.2026 10:24  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde demir parmaklıklara sıkışarak mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin hassas müdahalesiyle yara almadan kurtarıldı. Köpek, sağlık kontrolü için hayvan barınağına teslim edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde demir parmaklıklara sıkışarak mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmayla kurtardı.

Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çevrik Mahallesi sakinlerinin bir köpeğin demir parmaklıklara sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri demir parmaklıkların arasına sıkışan ve hareket edemediği için korkan köpek için ekipler kontrollü bir çalışma başlattı. Ekipler büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürüttüğü teknik müdahale neticesinde, sıkışan köpek yara almadan kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan köpek hem detaylı sağlık taramasından geçirilmesi hem de güvenli bir ortamda misafir edilmesi amacıyla Cumayeri Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cumayeri, İtfaiye, Düzce, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 10:52:11. #7.12#
SON DAKİKA: Parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.