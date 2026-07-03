Parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde demir parmaklıklara sıkışarak mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmayla kurtardı.

Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çevrik Mahallesi sakinlerinin bir köpeğin demir parmaklıklara sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri demir parmaklıkların arasına sıkışan ve hareket edemediği için korkan köpek için ekipler kontrollü bir çalışma başlattı. Ekipler büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürüttüğü teknik müdahale neticesinde, sıkışan köpek yara almadan kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan köpek hem detaylı sağlık taramasından geçirilmesi hem de güvenli bir ortamda misafir edilmesi amacıyla Cumayeri Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. - DÜZCE