Cumayeri’ne 24 sınıflı yeni okul

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, yapımına başlanan 24 sınıflı Cumayeri Ortaokulu'nun inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, eğitim yatırımları kapsamında yapımına başlanan Cumayeri Ortaokulu'nun inşaat alanını inceledi. 24 sınıf olarak planlanan okulun inşaat alanında gerçekleştirilen incelemelerde Vali Makas'a; Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Cumayeri Kaymakam Vekili ve Gümüşova Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik eşlik etti. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların mevcut durumu ve inşaat süreci hakkında bilgi alan Vali Makas, okulun yapım aşamasını yerinde değerlendirdi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Makas, 24 sınıflı Cumayeri Ortaokulu'nun ilçe için önemli bir eğitim yatırımı olduğunu belirterek okulun kısa süre içerisinde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmasını temenni etti.

Yeni okulun tamamlanmasıyla birlikte Cumayeri'nde eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin daha modern şartlarda eğitim görmesi hedefleniyor.