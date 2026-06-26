Cumayeri'nde Muharrem ayı bereketi - Son Dakika
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Cumayeri'nde Muharrem ayı bereketi

Cumayeri\'nde Muharrem ayı bereketi
26.06.2026 16:16  Güncelleme: 16:17
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Düzce Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve MHP İlçe Başkanı Yunus Şeker, Muharrem ayı dolayısıyla Merkez Cami önünde vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Koloğlu, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve MHP İlçe Başkanı Yunus Şeker, mübarek Muharrem ayı vesilesiyle Merkez Cami önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Cumayeri'nde birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu, Muharrem ayının bereketiyle yeniden canlandı. Cuma namazı çıkışında Merkez Cami önünde düzenlenen etkinlikte, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve MHP İlçe Başkanı Yunus Şeker kazanların başına geçerek vatandaşlara elleriyle aşure dağıttı.

"Aşure, birlik ve beraberliğimizin simgesi"

Başkan Mustafa Koloğlu, "Muharrem ayı, İslam alemi için içinde barındırdığı tarihi olaylar, sabır ve şükürle çok müstesna bir yere sahiptir. Farklı tatların bir araya gelerek muazzam bir lezzete dönüştüğü aşure, tıpkı bizim gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamanın en güzel simgesidir. Cuma namazı çıkışında hemşehrilerimizle bir araya geldik, aşuremizi paylaştık. Bu mübarek günlerin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine bereket, huzur ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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