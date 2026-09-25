Cumayeri\'de Gençlik ve Spor ekipleri Kış Spor Okulları branşlarını tanıttı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çocukların sporla daha erken yaşta tanışmasını sağlamak amacıyla Kış Spor Okulları kapsamında branş tanıtımları gerçekleştirildi.

Cumayeri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokullarda düzenlenen tanıtımlarda, öğrencilere Kış Spor Okulları bünyesinde yer alan spor branşları hakkında bilgiler verildi. Çocuklara sporun fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal gelişimlerine de sağladığı katkılar anlatılırken, öğrencilerin ilgi duydukları branşlara yönelmeleri teşvik edildi.

Tanıtım çalışmaları kapsamında öğrencilere Kış Spor Okulları hakkında bilgilendirici afişler de dağıtıldı.

Cumayeri'nde gerçekleştirilen çalışmalarla çocukların erken yaşta sporla buluşması ve farklı spor branşlarını tanıması hedeflenirken, Kış Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin ilçede devam edeceği bildirildi.