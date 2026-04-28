Vali Makas\'tan Cumayeri\'ne sorunları yerinde dinledi

Düzce Valisi Mehmet Makas, il protokolü ile birlikte Cumayeri ilçesine çıkarma yaptı. Kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin yanı sıra esnafla buluşan Vali Makas, "Düzce Sohbetleri" toplantısında muhtarların taleplerini tek tek not aldı.

Vali Mehmet Makas, ilçe ziyaretleri kapsamında Cumayeri'nde bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. Makas, Cumayeri programına Kaymakamlık ziyareti ile başladı. Cumayeri Kaymakamı Şeyma Şendur ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tarafından karşılanan Vali Makas, ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından sokağa inen Vali Makas, ilçe esnafını selamlayarak hayırlı kazançlar diledi. Yol boyunca vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet eden Makas, kendisine iletilen talepleri bizzat dinleyerek çözüm için gerekli birimlere talimat verdi.

Belediye çalışmaları incelendi

Esnaf ziyaretleri sonrası Cumayeri Belediyesi'ne geçen Vali Makas, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ziyaret etti. İlçede belediye eliyle yürütülen projeler ve yerel hizmetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

"Düzce sohbetlerinde muhtarlar söz aldı

Ziyaretin en önemli duraklarından biri Cumayeri Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Düzce Sohbetleri" toplantısı oldu. İl ve ilçe birim müdürlerinin de katılım sağladığı toplantıda Vali Makas; mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda söz alan muhtarlar, bölgelerindeki sorunları ve ihtiyaçları doğrudan Vali Makas'a iletme fırsatı buldu. Sorunları tek tek dinleyen ve not alan Vali Mehmet Makas, kamu hizmetlerinin köylere ve mahallelere en hızlı şekilde ulaştırılması noktasında kararlılık mesajı verdi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - DÜZCE