Düzce\'de Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri ilçesine bağlı Kızılüzüm Köyü'nde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Cumayeri ilçesine bağlı Kızılüzüm Köyü'nde yürütülen sathi kaplama çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Ekipler, yol altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasını amaçlayan çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürüyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal mahalle ve köylerde ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirtti.