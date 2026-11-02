Düzce'de 32 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de 32 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişiden 2'si tutuklandı

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Düzce\'de 32 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişiden 2\'si tutuklandı
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Düzce'de 1 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda araçta 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumayeri ve Aziziye Mahallesi'ndeki aramalarda da 1,15 gram ile 5 gram metamfetamin, hassas terazi ve pompalı tüfek bulunurken 4 kişi hakkında işlem yapıldı, 2'si tutuklandı.

Düzce'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. 1 Kasım'da gerçekleştirilen çalışmalarda, bir araçta yapılan aramada 6 parça halinde 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun devamında Cumayeri ilçesindeki bir ikamet ile Düzce merkez Aziziye Mahallesi'nde bulunan iş yerinde de aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1,15 gram ve 5 gram metamfetamin, hassas terazi, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 20 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan R.F. (31) ve C.E. (27) hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan E.F. (39) ve H.B. (29) ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.F. ve H.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Cumayeri3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

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