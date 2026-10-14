Düzce Cumayeri\'de zabıta, marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi yaptı

Düzce Cumayeri'de zabıta, marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Cumayeri'de zabıta ekipleri, zincir ve yerel marketlerde etiket-kasa fiyat uyumu, son kullanma tarihi ve hijyen koşullarını denetledi. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, denetimlerin belirli aralıklarla süreceğini ve güvenli gıdanın birinci öncelik olduğunu söyledi.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta Amirliği ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki zincir ve yerel marketlerde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
Cumayeri Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren market ve zincir marketlerin reyonlarını mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatı uyumu, son kullanma tarihleri (SKT) ve ortam hijyen şartları tek tek kontrol edildi.
Denetimler devam edecek
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayarak "Zabıta ekiplerimiz; insan ve gıda faktörünün yer aldığı her işletmeyi belirli aralıklarla, titizlikle denetlemeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması birinci önceliğimizdir" dedi.
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