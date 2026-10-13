Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, MTSK sınavlarını Cumayeri ve Çilimli'de inceledi - Son Dakika
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, MTSK sınavlarını Cumayeri ve Çilimli'de inceledi

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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, MTSK sınavlarını Cumayeri ve Çilimli\'de inceledi
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarını yerinde inceledi. Özer, sınav alanlarında yetkililerden uygulama süreci hakkında bilgi aldı ve görevli personelle bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Cumayeri ve Çilimli'de düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarını yerinde inceleyerek uygulama süreci hakkında bilgi aldı.

Düzce'de sürücü adaylarının ehliyet alabilmek için girdiği MTSK sınavları, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer tarafından yerinde takip edildi. Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde gerçekleştirilen sınav alanlarında incelemelerde bulunan Özer, sınavların işleyişi ve uygulama süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sınavlarda görev yapan personelle de bir araya gelen Özer, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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