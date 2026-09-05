Düzce Cumayeri'nde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Cumayeri'nde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü M.M. (50) yaşamını yitirdi. Cenazesi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Avlayan köyü mevkisinde M.M (50) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü, traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Trafik Kazaları, Acil Durum, Cumayeri, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Cumayeri'nde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
Osimhen’in 50 milyon TL’lik Ferrari’si asfaltı ağlattı Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı
Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor binlerce yılan burada Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada
Sakatlanan Osimhen’den ilk açıklama geldi Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

20:01
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede ilk gol geldi
19:45
Osimhen’de büyük tehlike O maçları kaçırabilir
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir
19:29
Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar’ı aradı Nedeni belli oldu
Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar'ı aradı! Nedeni belli oldu
19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
18:33
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 20:36:44. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Cumayeri'nde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement