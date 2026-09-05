Düzce Cumayeri'nde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü M.M. (50) yaşamını yitirdi. Cenazesi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Avlayan köyü mevkisinde M.M (50) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü, traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: AA
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