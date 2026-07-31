Motosikletlinin önüne bir anda çıktı: Zavallı hayvan olduğu yerde can verdi
Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvan, olduğu yerde can verdi. Motosikletli ise kazayı hafif yaralarla atlattı.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde motosikletin çarptığı inek öldü. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
BİR ANDA YOLA ÇIKTI
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, yola çıkan ineğe çarptı.
ZAVALLI HAYVAN OLDUĞU YERDE CAN VERDİ
Motosiklet sürücüsü düşmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne ayakta müdahale edilirken, ineğin öldüğü belirlendi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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