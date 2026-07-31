Motosikletlinin önüne bir anda çıktı: Zavallı hayvan olduğu yerde can verdi - Son Dakika
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Motosikletlinin önüne bir anda çıktı: Zavallı hayvan olduğu yerde can verdi

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Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvan, olduğu yerde can verdi. Motosikletli ise kazayı hafif yaralarla atlattı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde motosikletin çarptığı inek öldü. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletlinin önüne bir anda çıktı: Zavallı hayvan olduğu yerde can verdi

BİR ANDA YOLA ÇIKTI

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, yola çıkan ineğe çarptı. 

Motosikletlinin önüne bir anda çıktı: Zavallı hayvan olduğu yerde can verdi

ZAVALLI HAYVAN OLDUĞU YERDE CAN VERDİ

Motosiklet sürücüsü düşmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne ayakta müdahale edilirken, ineğin öldüğü belirlendi.

Motosikletlinin önüne bir anda çıktı: Zavallı hayvan olduğu yerde can verdi

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Cumayeri, Güvenlik, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletlinin önüne bir anda çıktı: Zavallı hayvan olduğu yerde can verdi - Son Dakika

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