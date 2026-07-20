Cumayeri\'nde sağlık hizmetleri tek çatı altında toplanıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun temeli dualarla atıldı.

Entegre sağlık tesisinin temel atma törenine Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, protokol üyeleri, sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çevrik Mahallesi'nde bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına modern çözümler sunacak Entegre Sağlık Tesisi'nin temel atma töreni, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İlçenin sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek projenin temelleri dualarla atıldı.

Vali Mehmet Makas, tesisin Cumayeri ilçesine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, sağlık yatırımın bölgeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Milletvekili Öztürk "Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirecek, hemşehrilerimize daha modern ve hızlı sağlık hizmeti sunacak çok önemli bir yatırımın ilk harcını attık. Sağlıkta kaliteden ödün vermeden, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olabilmek adına hayata geçirdiğimiz bu üçlü sağlık kompleksi, hem birinci basamak sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplayacak hem de acil müdahale gücümüzü daha da artıracak. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, Düzce'mizin her bir ilçesinde yatırımlarımıza ve projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kıymetli tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sağlık kompleksimizin Cumayeri'mize ve Düzce'mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise "İlçemizin sağlık altyapısını güçlendirmek ve hemşerilerimize modern şartlarda hizmet sunmak adına büyük bir adımı daha hayata geçiriyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, şehirde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını daha etkin şekilde karşılamak ve yerinde sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti. Yılmaz, inşasına başlanan Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun tamamlandığında modern binasıyla ilçeye sağlık hizmeti sunacağını belirterek, tesisin Cumayeri'ne hayırlı olmasını temenni etti.

Tek çatı altında buluşuyor

Geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak modern mimariyle tasarlanan tesis, ilçedeki sağlık hizmeti kalitesini üst seviyeye çıkaracak. Bin 425 metrekare kapalı toplam 2 bin 571 metrekare yüzölçümlü tesiste, Acil Servis, 8 aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu yer alacak. Yapımına hızla başlanan modern tesisin, belirlenen takvim doğrultusunda 300 iş günü içerisinde tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulması planlanıyor.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile sağlık merkezinin temeli atıldı. - DÜZCE