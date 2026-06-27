Kaymakamı Şendur'a veda etti - Son Dakika
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Kaymakamı Şendur'a veda etti

Kaymakamı Şendur\'a veda etti
27.06.2026 09:45  Güncelleme: 09:47
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kastamonu'nun Ağlı ilçesine atanan Kaymakam Şeyma Şendur için Düzce Cumayeri'nde veda yemeği düzenlendi. Belediye Başkanı Koloğlu, plaket takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Cumayeri ilçesinden, Ağlı ilçesi Kaymakamlığına atanan Kaymakam Şeyma Şendur yeni görev yerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kastamonu'nun Ağlı ilçesine atanan Kaymakam Şeyma Şendur onuruna bir veda yemeği düzenlendi. Görev süresi boyunca ilçede yürüttüğü başarılı çalışmalar ve devlet-millet kaynaşmasına sağladığı katkılarla takdir toplayan Şendur, düzenlenen programla yeni görev yerine uğurlandı.

Veda yemeğine katılarak Kaymakam Şendur'a ilçeye sunduğu değerli hizmetler ve emekleri anısına plaket takdim eden Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlçemize sunduğu değerli hizmetler ve emekleri için Kaymakamımıza teşekkür ediyorum, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum."

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakamı Şendur'a veda etti - Son Dakika

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