Düzce'nin Cumayeri ilçesinde hafızlığını tamamlayan 12 öğrenciye belgeleri verildi - Son Dakika
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde hafızlığını tamamlayan 12 öğrenciye belgeleri verildi

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Düzce\'nin Cumayeri ilçesinde hafızlığını tamamlayan 12 öğrenciye belgeleri verildi
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Cumayeri Merkez Camii'nde düzenlenen programda, hafızlık eğitimini tamamlayan 12 öğrenciye belgeleri verildi. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, öğrencileri, hocaları ve ailelerini tebrik etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Cumayeri Merkez Camii'nde düzenlenen programda, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 12 öğrenciye belgeleri verildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Cumayeri Merkez Camii'nde düzenlenen programda, bu yıl hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 12 öğrenciye belgeleri takdim edildi. Programa ilişkin açıklamada bulunan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri, onları yetiştiren hocaları ve eğitim süreçlerinde desteklerini esirgemeyen ailelerini tebrik etti. Başkan Koloğlu, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşan öğrencilerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin hayatları boyunca Kur'an'ın ışığında yürümeleri temennisinde bulundu.

Program, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin başarısının paylaşılması ve aileleriyle birlikte bu anlamlı mutluluğun yaşanmasıyla öne çıktı.

Kaynak: İHA
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