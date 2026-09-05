Düzce Cumayeri'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce Cumayeri'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Düzce Cumayeri\'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Düzce'nin Cumayeri ilçesi Avlayan köyü Kabaçayır mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada Mücahit Mutlu, kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Mücahit Mutlu, kontrolünü kaybettiği traktören altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesi Avlayan köyü Kabaçayır mevkisinde meydana geldi. Mücahit Mutlu'nun kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Mutlu, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yapılan kontrolde, Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mutlu'nun cansız bedeni, otopsinin için morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce Cumayeri'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Cumayeri'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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