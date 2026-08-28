Vali Makas, Cumayeri’nde fındık hasadına katıldı

Düzce Valisi Mehmet Makas, Cumayeri'nin Sırtpınar Köyü'nde mevsimlik tarım işçileri ve çiftçilerle bir araya gelerek fındık hasadına eşlik etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Cumayeri ilçesine bağlı Sırtpınar Köyü'nde fındık hasadı yapan mevsimlik tarım işçileri ve çiftçilerle bir araya geldi. Hasat alanında tarım işçileri ve üreticilerle sohbet eden Vali Makas, işçilerin ve çiftçilerin talep ve görüşlerini dinledi. Fındık hasadının bereketli geçmesi temennisinde bulunan Makas, üreticilere kolaylıklar diledi.

Ziyarette fındık hasat sezonunun genel durumu ve üreticilerin beklentileri üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

Programa; Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri, Cumayeri Kaymakam Vekili Ceyhun Denli, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile il ve ilçe protokolü katıldı.

Düzce ekonomisinin önemli tarımsal ürünlerinden olan fındıkta hasat sezonunun verimli ve kazançlı geçmesi için çalışmalar sürdürülüyor.