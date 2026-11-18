DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde organ bağışına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme standı kuruldu. Sağlık ekipleri, organ bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefledi.

Yığılca ilçesinde organ bağışı konusunda toplumsal bilinci güçlendirmek ve vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Yığılca İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından Yığılca Devlet Hastanesi'nin poliklinik hizmet alanında organ bağışına yönelik farkındalık standı açıldı. Hastaneye başvuran vatandaşlarda organ bağışı konusunda bilinç oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte, organ bağışının nakil bekleyen hastalar açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi. Gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşların organ bağışına yönelik duyarlılığının artırılması ve toplum genelinde bağış bilincinin yaygınlaştırılması amaçlandı.