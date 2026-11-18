Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni yönetimiyle bir araya gelen AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yeni dönemin kent için hayırlı olmasını dileyerek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yönetimi ile birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Düzce TSO) yeni yönetimiyle bir araya geldi.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve meclis üyelerinin katıldığı görüşmede, yeni dönemde kent ekonomisine yönelik çalışmalar ele alındı.

Hasan Şengüloğlu, Düzce TSO'nun yeni yönetim döneminin kent için hayırlı olmasını dileyerek, ihtiyaç duyduğu konularda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Şengüloğlu, bakanlıklar ve bürokratik kurumlar nezdinde gerekli desteğin sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ise il genelinde oluşan dinamizmin kentin ve ülkenin refah seviyesinin yükselmesine katkı sunması için çalışacaklarını söyledi. Şengüloğlu, oda olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve süreç boyunca siyaset kurumu ile istişare içinde olacaklarını kaydetti.

Düzce TSO Meclis Başkanı Ümit Yıldırım da siyaset, kamu Düzce TSO'nun ortak hareket etmesinin kent açısından önemine dikkat çekti. Yıldırım, yeni dönemde odanın tüm kurumlar ve siyasi kuruluşlarla iletişim ve istişare halinde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.