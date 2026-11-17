DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, koruyucu aileleri ve çocuklarıyla bir araya gelerek ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Makas, Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle evlenen ve bebek sahibi olan Esra Nur ve İlyas Ercan çiftini de tebrik etti.

Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, kentte aile odaklı sosyal hizmet çalışmaları kapsamında koruyucu ailelerle bir araya geldi. Devlet koruması altındaki çocuklara sıcak bir aile ortamı sunan koruyucu ailelerle sohbet eden Elif Makas, çocuklarla da yakından ilgilendi. Ailelerin üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çeken Makas, koruyucu ailelere gösterdikleri ilgi, sevgi ve özveri dolayısıyla teşekkür etti. Çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğunu paylaşan Makas, ailelere ve çocuklara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftin mutluluğuna ortak oldu

Elif Makas, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sağlanan kredi desteğinden yararlanarak hayatlarını birleştiren Esra Nur ve İlyas Ercan çiftini de evlerinde ziyaret etti. Evliliklerinin ardından bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan genç çiftle bir araya gelen Makas, aileyi tebrik ederek yeni hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.