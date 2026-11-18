Düzce'de D-100'de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de D-100 kara yolunun Sakarya istikametinde seyreden otomobil, Taşköprü mevkisinde tırın dorsesine arkadan çarptı. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi, cenazesi morga kaldırıldı.
Düzce'de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunun Sakarya istikametinde seyreden Ahmet Gülbahar idaresindeki 06 DBS 65 plakalı otomobil, Taşköprü mevkisi ışıklı kavşak yakınlarında K.K. yönetimindeki 81 AFS 028 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Gülbahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gülbahar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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