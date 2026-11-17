Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sonbaharın renk tonları, kıyı kesiminde güzel görüntü oluşturdu.

Deniz kıyısında falez üzerinde yer alan tarihi Ceneviz Kalesi'ni çevreleyen ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Ağaçların bazıları yapraklarını döküp kışı beklerken bölgenin bitki örtüsünü oluşturan kayın, kestane ve gürgen gibi farklı türlerdeki ağaçlarda çeşitli renklerin hakim olması görsel şölene dönüştü.

Karadeniz'in mavi ve yeşil tonuyla buluşan bölgedeki sonbahar güzelliği dronla görüntülendi.