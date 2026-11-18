DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılması planlanan altyapı çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Düzce İl Özel İdaresi, sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Nuri Çelik, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan altyapı çalışmalarına ilişkin saha incelemesi gerçekleştirdi. İncelemelerde Çelik'e ilgili birim müdürleri ve İl Özel İdaresi personeli eşlik etti. Bölgede yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunularak altyapı ihtiyaçları yerinde ele alındı.