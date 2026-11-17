Düzce Çilimli'de anaokulu öğrencileri Kaymakamlık bahçesinde geleneksel oyun oynadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Çilimli'de 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde anaokulu öğrencileri Kaymakamlık bahçesinde geleneksel çocuk oyunları oynadı. Minikler ardından Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş'ı makamında ziyaret etti; çocukların sosyal gelişimine katkı amaçlandı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde, Maarifin Kalbinde Oyun teması kapsamında düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri geleneksel çocuk oyunları oynadı. Minikler, programın ardından Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş'ı makamında ziyaret etti.
Çilimli ilçesinde, Maarifin Kalbinde Oyun teması kapsamında Çilimli Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Çilimli Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, geleneksel çocuk oyunları oynayarak keyifli vakit geçirdi. Programın ardından minik öğrenciler, Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş'ı makamında ziyaret etti. Etkinlikle çocukların geleneksel oyunlarla tanışması ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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