Artvin'in Şavşat ilçesinde saha çalışması yapan akademisyenler, köy mezarlığında gövde çevresi 6,3 metre, çapı ise 2 metre olan dev dişbudak ağacını fark etti. Düzce'de 1 metre çapındaki ve 3 metre çevre genişliğindeki ağacı geride bırakıp 'Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip dişbudak ağacı' olacağı değerlendirilen ağacın tescillenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak Bilimi ve Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin saha çalışmaları sırasında Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyü mezarlığında yer alan bir ağacın büyüklüğü dikkatlerini çekti. Yıllardır köylüler tarafından korunan ağacın ölçümlerinde gövde çevresinin 6,3 metre, çapının ise 2 metre olduğu saptandı. Türkiye'de bu ölçülere sahip başka bir dişbudak ağacına rastlanmadığını belirten uzmanlar, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla anıt ağaç tescil süreci başlattı.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇAPLI DİŞBUDAK AĞACINI BULDUK'

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak Bilimi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, keşfettikleri ağacın Düzce'de 1 metre çapa ve 3 metre çevre genişliğine sahip ağacı geride bıraktığını söyleyerek, "Artvin için biz, 'ağaçların başkenti' diyoruz. Gerçekten Artvin'de dünya şampiyonu 4 civarında ağacımız var. Bunlardan en başta armut ağacı, ki o da yine Şavşat'ta. Dünyanın en yaşlı armut ağacı, 1100 yaşında. Diğer taraftan yine Şavşat'ın Sarıçayır Yaylası'nda sarıçam ağacı, dünyanın en yaşlı ağaçlarından bir tanesi. 2 metreden fazla çapı olan, dünyanın en çaplı sarıçam ağacıdır. Murgul'da kayın ağacı, porsuk ağacı, aynı zamanda doğu ladini de dünya şampiyonlar liginde olan ağaçlardır. Bugün de burada çok önemli, özellikle ülkemizde en büyük çaplı dişbudak ağacını tespit ettik. Çok sevindik. Gerçekten böyle bir ağacın burada olması muhteşem bir şey. Çevresi 6,3 metre, çapı 2 metre civarında olan bir ağaç" dedi.

'KORUNMASI İÇİN TESCİL EDİLMESİ ÖNEMLİ'

Dişbudak ağacının korunmasının önemine değinen Prof. Dr. Tüfekçioğlu, "Dişbudakta bu kadar büyük çapa hiç denk gelmemiştik. İlk kez burada denk geldik. Burada da büyük ihtimalle vatandaşlar onu korumuşlar; muhteşem bir ağaç. Buna en yakın çapta, yaklaşık 1 metre çapında Düzce'de tescilli bir dişbudak ağacı var. Ama Artvin'de dişbudak olarak tescilli hiçbir ağacımız yok. Dolayısıyla çok sevindik. Türkiye'nin en büyük çaplı dişbudak ağacını Artvin'de bulmamız bizi ayrıca sevindirdi. Ayrıca bulmamız iyi oldu. Çünkü korunması anlamında da yapılması gerekenler var. Burası mezarlık olduğu için şimdi bu ağacın yakınına mezar koyulması doğru olmaz. Kökleri zarar görür. Kesilmek durumunda olur. Dolayısıyla ağacın korunması açısından da tescil etmemiz önem arz ediyor" diye konuştu.

'BİZ DE GURURLUYUZ'

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Görevlisi Şennan Arslan da "Kocabey köyü mezarlığı noktasında farklı türde ağaçlar vardı. Fakat bu ağacı biz özellikle çok eski bir ağaç olduğu için korumaya aldık. Aydın Hoca ile birlikte bu işi tespit edinceye kadar bunun bir anıt ağacı olabileceği konusunda bilgimiz yoktu. Şu anda böyle bir ağacın köyümüzde olmasından kaynaklı biz de gururluyuz" ifadelerini kullandı.