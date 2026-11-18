Düzce İl Özel İdaresi Paşakonağı'nda malzemeli yol bakımını bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım konforu ve güvenliğini artırmak için merkeze bağlı Paşakonağı Köyü'nde yürüttüğü malzemeli yol bakımını tamamladı. Yayla Köyü'nde ise yol bakımı çalışmaları planlı ve programlı şekilde sürüyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Paşakonağı Köyü'nde yürütülen yol bakım çalışmaları tamamlanırken, Yayla Köyü'nde çalışmalar devam ediyor.
Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, merkeze bağlı Paşakonağı Köyü'nde gerçekleştirilen malzemeli yol bakım çalışmaları tamamlandı. Yayla Köyü'nde ise yol bakım çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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