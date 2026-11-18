DÜZCE (İHA) – Düzce Kadın Emeği Merkezi yönetimi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nu bir araya geldi. Görüşmede, yöresel ürünlerin ve el sanatlarının turizme kazandırılması ile ortak projeler ele alındı.

Düzce Kadın Emeği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Çavuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Emel Terzioğlu, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede ilin kültürel değerlerinin ve yöresel ürünlerinin korunması ile tanıtılmasına yönelik Kadın Emeği Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Görüşmede ayrıca el sanatları ve yöresel ürünlerin turizm faaliyetlerine entegre edilmesi, kültür ve turizm alanında hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda, cam üzerine işleme tekniğiyle hazırlanan Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosu temalı eser, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'na hediye edildi.