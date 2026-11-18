Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda 2026 yılı için belirlenen 757 bin 500 doğal alabalık yavrusu üretim hedefi gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde faaliyet gösterirken 14 Kasım 2025'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne devredilen istasyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında üretim çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünce 2026 için belirlenen üretim hedefleri doğrultusunda toplam 1 milyon 110 bin yumurta ve 900 bin larva elde edildi.

Tesiste bakım ve büyütme işlemleri tamamlanan yavrulardan 457 bin 500 kırmızı benekli alabalık ve 300 bin Abant alası yetiştirildi. Balıkların dağıtımı kapsamında Abant Gölü'ne 300 bin Abant alası, Bolu'daki Çal Deresi ve Köroğlu Deresi'ne 150'şer bin kırmızı benekli alabalık bırakıldı.

Bunun yanı sıra Düzce'deki Karadere'ye 57 bin 500, Kocaeli'deki Kirazdere'ye 50 bin ve Çanakkale'deki Ayazma Deresi'ne 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunun dağıtımı gerçekleştirildi.

Böylece Bakanlığın 2026 yılı için belirlediği 757 bin 500 doğal alabalık yavrusu üretim hedefi tamamlanarak balıklandırma programı kapsamındaki su kaynaklarına balıklar bırakılmış oldu.

Fiziki altyapısı yenilenen tesiste 2027'nin ilk sağımı yapıldı

Öte yandan Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nun üretim kapasitesini artırmak ve fiziki altyapısını modernize etmek amacıyla kapsamlı yenileme çalışması başlatıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün liderliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında tesise yeni fiberglas tankların yerleştirilmesi ve beton havuzların yapılması planlanıyor.

Çalışmalara Devlet Su İşleri (DSİ) Bolu Şubesi de teknik destek sağlıyor. Fiberglas tankların güvenli şekilde yerleştirilmesi için yürütülen tesviye ve zemin hazırlığı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Modernizasyon kapsamında üretim verimliliğinin artırılması, su akışı ve oksijen sirkülasyonunun iyileştirilmesi amacıyla yeni hatların döşenmesi ve beton havuzların inşa edilmesi hedefleniyor.

İstasyonda altyapı yenileme çalışmaları devam ederken, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 2027 yılı üretim faaliyetlerine de başlandı. Bu kapsamda yeni üretim sezonunun ilk sağımı gerçekleştirildi.