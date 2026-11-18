DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Mobil Kanser Tarama Tırı, hafta boyunca Cumayeri'nde vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak. Erken teşhis için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Sağlık Müdürlüğü, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüttüğü tarama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Mobil Kanser Tarama Tırı, hafta boyunca Cumayeri ilçesinde vatandaşlara hizmet verecek.

Cumayeri'nde konuşlandırılacak mobil tarama tırında vatandaşlar ücretsiz kanser taramalarından yararlanabilecek. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran uygulamayla kanserin erken evrede tespit edilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar ücretsiz tarama hizmetinden yararlanmaya ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet edildi.