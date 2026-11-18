AK Parti Düzce Merkez İlçe heyeti acil serviste sağlık çalışanlarıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanları ve hastalarla görüştü. Heyet, acil serviste tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık personeline teşekkür etti.
AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Av. Buğra Alp Kocaman ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanları ve hastalarla bir araya geldi.
AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Av. Buğra Alp Kocaman, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde incelemelerde bulunarak sağlık çalışanları ve hastalarla görüştü. Hastanede görev yapan sağlık personeline kolaylıklar dileyen Kocaman ve beraberindeki heyet, acil serviste tedavi gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden AK Parti heyeti, hastalara acil şifalar diledi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?