Palamut tezgaha geri döndü: Bolu\'da tanesi 175 liradan 100 liraya geriledi

Bolu'da geçtiğimiz hafta tanesi 175 liraya kadar yükselen palamutun fiyatı, denizlerde yeniden bolluk yaşanmasıyla 100 liraya geriledi. Balık tezgahlarında yerini yeniden alan palamuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

FİYATI GEÇEN HAFTA 175 LİRAYA ÇIKMIŞTI

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan palamut, havaların soğuması ve av miktarının azalmasıyla tezgahlardaki yerini yavaş yavaş kaybetmişti. Bolu'da tanesi 75 liradan satılan palamutun fiyatı, azalan av miktarı nedeniyle geçtiğimiz hafta 150-175 liraya kadar yükselmişti. Bu hafta ise denizlerde yeniden palamut bolluğu yaşanmasıyla fiyatlar geriledi. Bolu'daki balık tezgahlarında palamutun tanesi 100 liradan satışa sunulurken vatandaşlar, uygun fiyatlı balığa yoğun ilgi gösterdi.

HAMSİ 350 LİRA, İLGİ PALAMUTA

Bolu'da balıkçılık yapan esnaf Hakan Kabasakal, palamutun yeniden bollaştığını belirterek, "Palamutta tekrar bir bolluk başladı. Geçen hafta tanesi 150-175 liraya kadar çıkmıştı. Bugün itibarıyla tanesi 100 lira. Bir tanesi yaklaşık 1 kilo geliyor. Bütün vatandaşları balıkçılara bekliyoruz. İlgi var, fiyatı uygun. Hemen hemen 1 kilosu 100 lira. Hamsi bugün 350 lira. Palamuta rağbet daha fazla. İlgi genelde palamuta oluyor. Hem fiyatı uygun hem de besleyici ve doyurucu. Yaklaşık 1 kilo gelen bir palamut 100 lira. Palamut azalmıştı, tekrar geri döndü ve tezgahlardaki yerini daha fazla almaya başladı. Bolu gibi bir yerde 100 lira gayet uygun. Balık sezonu 15 Nisan'a kadar devam eder. Ancak balığın türüne göre bolluk süresi değişiyor. Normalde palamut bitmişti, tekrar geri dönüş yaptı. Şu anda normalde hamsi zamanı. Kasım ve aralık ayları hamsinin yağlı olduğu dönemler. Fakat palamut tekrar geri geldi ve yeniden bolluk yaşanmaya başladı" ifadelerini kullandı.