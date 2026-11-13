Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına çift kale maçla başladı

Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına çift kale maçla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Atila Gerin yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı, 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Kayserispor, 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kayserispor Tesisleri'nde Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Sarıyer maçı hazırlıklarına yapılacak idmanlarla devam edecek.
Kaynak: İHA
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