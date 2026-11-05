Kayserispor, Ümraniyespor maçına zirve yarışını sürdürme hedefiyle hazırlanıyor

METRO Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Zirve yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var" dedi.

Metro Holding Kayserispor'da ligin 14'üncü haftasında oynanacak Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Futbolcular, antrenmanda kondisyon ve pas çalışması yaptı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesinde teknik direktör Atila Gerin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zirve yarışından kopmadan yollarına devam etmek istediklerini belirten Atila Gerin, "Skor olarak, sonuç olarak çok muhteşem bir hafta geçti. Hem taraftarlarımızı coşturan çok güzel goller attık hem de gollerin atılış biçimleri güzeldi. Geçiş oyunundan, pozisyonel oyundan, geriden oyun kurmaya kadar birçok şey bizim için çok kıymetliydi. Çünkü Bursaspor puan olarak zaten öndeydi, averaj olarak da bizi geçmişti. Ancak bunu telafi edebileceğimizi, tekrar öne geçebileceğimizi düşünüyorduk. Onu da başardık, Allah'a şükürler olsun. Tekrar gol averajını ele geçirdik. Bunlar çocuklara moral oluyor. Bu, 6 gol attık diye her şeyi doğru yaptığımız anlamına gelmiyor. Bir hafta önce berabere kaldık diye her şeyi yanlış yaptığımız anlamına da gelmiyor. Gerçekten o maçta da değerlendiremediğimiz pozisyonları atsaydık belki orada da böyle bir skor bulabilirdik. Biz olaya böyle bakıyoruz. Kazanırken de düzeltilecek şeyler varsa düzeltiyoruz. Kaybederken de kazanımlarımız varsa onları cebimize koyuyoruz. Böyle devam ediyoruz. İnşallah, dediğim gibi, zirve yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Kazandığımız maçın keyfini yaşadık ve geride bıraktık. Futbolda dün yok. Devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta milli aradan önce de Allah nasip ederse kazanıp üst sıralardaki yerimizi korumak, ardından 15 günlük arayı da iyi değerlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok bariz bir eksiğimiz yok. Dürüst olmak gerekirse, elimizde 4 tane sol bek oynayabilecek oyuncu varken bir oyuncuya kaldığımız günler de oldu. Zirve yarışında geldiğimiz noktada bir eksiğimiz olduğunu hissedersek bunu mutlaka değerlendiririz. Ama öncelikle kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer yasağının kalkması lazım. Yüklü miktarda ödemeler gelmeye başladı. İnşallah onlar da temizleniyor. Bu borçlar temizlendikçe yerine yenileri eklenmezse kulübün önü açılmış oluyor. Bu anlamda da çalışmalar sürüyor. Allah'tan iyi giderken bunlar oluyor. İyi giderken bunları çözmek daha kolay. Biz de bir nebze iyi giderek kulübümüzün durumunu düzeltmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEFERİ: ESAS OLAN TAKIMIN BAŞARISI

Bireysel performanstan ziyade önemli olanın takımın başarısı olduğunu belirten Kayserisporlu futbolcu Taulant Seferi, "Her zaman bireysel performansın önüne takımı koyan birisiyim. Şu bir gerçek ki takım iyi oynarsa Seferi olarak ben de iyi oynarım. Takım arkadaşlarımın her biri de iyi oynar. Burada esas olan takımın başarısı. Takım başarılı olursa biz de mutlu oluyoruz. Taraftara ve herkese bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Yüzde yüzümüzü vermemiz ve tamamen odaklanmamız gereken bir maç. Pendikspor maçında son anlarda yediğimiz bir gol nedeniyle istediğimizi elde edememiştik. Bu ligde yüzde yüzünüzü vermez ve odaklanmazsanız her şey olabilir. Çok sürprizlere açık bir lig. Dolayısıyla bizim de elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyet için hazırlanmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Performansının zaman zaman düşmesi hakkında gelen soru üzerine Seferi, "Bu spesifik bir şey. Bu futbol. Ne olacağını bilemezsiniz. Özellikle bu lig, çok zor ve sürprizlere açık. Taraftarlarımızı ve medyayı bu konuda anlayabiliyorum. Her maçın 3-4 farklı kazanılmasını isteyebilirler. Bunlara da hak veriyorum, normaldir. Ancak kimse bu konuda garanti veremez. Bilemezsiniz. Çok çalışmanız, odaklanmanız, elinizden gelenin en iyisini vermeniz ve sonucu beklemeniz gerekiyor" dedi.