Kayserispor, Ümraniyespor maçına zirve yarışını sürdürme hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, Ümraniyespor maçına zirve yarışını sürdürme hedefiyle hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kayserispor, Ümraniyespor maçına zirve yarışını sürdürme hedefiyle hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kayserispor, Ümraniyespor maçına zirve yarışını sürdürme hedefiyle hazırlanıyor
Haber Videosu

Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, zirve yarışında geride kalmamayı hedeflediklerini belirterek önlerindeki Eminevim Ümraniyespor maçına dikkati çekti. Ligin 14. haftasında oynanacak maçın hazırlıkları, futbolcuların kondisyon ve pas çalışmasıyla sürüyor.

METRO Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Zirve yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var" dedi.

Metro Holding Kayserispor'da ligin 14'üncü haftasında oynanacak Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Futbolcular, antrenmanda kondisyon ve pas çalışması yaptı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesinde teknik direktör Atila Gerin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zirve yarışından kopmadan yollarına devam etmek istediklerini belirten Atila Gerin, "Skor olarak, sonuç olarak çok muhteşem bir hafta geçti. Hem taraftarlarımızı coşturan çok güzel goller attık hem de gollerin atılış biçimleri güzeldi. Geçiş oyunundan, pozisyonel oyundan, geriden oyun kurmaya kadar birçok şey bizim için çok kıymetliydi. Çünkü Bursaspor puan olarak zaten öndeydi, averaj olarak da bizi geçmişti. Ancak bunu telafi edebileceğimizi, tekrar öne geçebileceğimizi düşünüyorduk. Onu da başardık, Allah'a şükürler olsun. Tekrar gol averajını ele geçirdik. Bunlar çocuklara moral oluyor. Bu, 6 gol attık diye her şeyi doğru yaptığımız anlamına gelmiyor. Bir hafta önce berabere kaldık diye her şeyi yanlış yaptığımız anlamına da gelmiyor. Gerçekten o maçta da değerlendiremediğimiz pozisyonları atsaydık belki orada da böyle bir skor bulabilirdik. Biz olaya böyle bakıyoruz. Kazanırken de düzeltilecek şeyler varsa düzeltiyoruz. Kaybederken de kazanımlarımız varsa onları cebimize koyuyoruz. Böyle devam ediyoruz. İnşallah, dediğim gibi, zirve yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Kazandığımız maçın keyfini yaşadık ve geride bıraktık. Futbolda dün yok. Devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta milli aradan önce de Allah nasip ederse kazanıp üst sıralardaki yerimizi korumak, ardından 15 günlük arayı da iyi değerlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok bariz bir eksiğimiz yok. Dürüst olmak gerekirse, elimizde 4 tane sol bek oynayabilecek oyuncu varken bir oyuncuya kaldığımız günler de oldu. Zirve yarışında geldiğimiz noktada bir eksiğimiz olduğunu hissedersek bunu mutlaka değerlendiririz. Ama öncelikle kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer yasağının kalkması lazım. Yüklü miktarda ödemeler gelmeye başladı. İnşallah onlar da temizleniyor. Bu borçlar temizlendikçe yerine yenileri eklenmezse kulübün önü açılmış oluyor. Bu anlamda da çalışmalar sürüyor. Allah'tan iyi giderken bunlar oluyor. İyi giderken bunları çözmek daha kolay. Biz de bir nebze iyi giderek kulübümüzün durumunu düzeltmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEFERİ: ESAS OLAN TAKIMIN BAŞARISI

Bireysel performanstan ziyade önemli olanın takımın başarısı olduğunu belirten Kayserisporlu futbolcu Taulant Seferi, "Her zaman bireysel performansın önüne takımı koyan birisiyim. Şu bir gerçek ki takım iyi oynarsa Seferi olarak ben de iyi oynarım. Takım arkadaşlarımın her biri de iyi oynar. Burada esas olan takımın başarısı. Takım başarılı olursa biz de mutlu oluyoruz. Taraftara ve herkese bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Yüzde yüzümüzü vermemiz ve tamamen odaklanmamız gereken bir maç. Pendikspor maçında son anlarda yediğimiz bir gol nedeniyle istediğimizi elde edememiştik. Bu ligde yüzde yüzünüzü vermez ve odaklanmazsanız her şey olabilir. Çok sürprizlere açık bir lig. Dolayısıyla bizim de elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyet için hazırlanmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Performansının zaman zaman düşmesi hakkında gelen soru üzerine Seferi, "Bu spesifik bir şey. Bu futbol. Ne olacağını bilemezsiniz. Özellikle bu lig, çok zor ve sürprizlere açık. Taraftarlarımızı ve medyayı bu konuda anlayabiliyorum. Her maçın 3-4 farklı kazanılmasını isteyebilirler. Bunlara da hak veriyorum, normaldir. Ancak kimse bu konuda garanti veremez. Bilemezsiniz. Çok çalışmanız, odaklanmanız, elinizden gelenin en iyisini vermeniz ve sonucu beklemeniz gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA
Metro HoldingKayserisporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“ MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
Bir ilimiz yasta Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
Bunu da gördük “Fırıncıdan 4 çocuk yaptı“ denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı Bunu da gördük! "Fırıncıdan 4 çocuk yaptı" denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
15:31
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
15:27
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
15:01
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı Herkesin yüzü gülüyor
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor
14:46
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı
14:37
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç Ardından hayatına son verdi
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
14:14
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
13:04
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“
MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:42:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayserispor, Ümraniyespor maçına zirve yarışını sürdürme hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android