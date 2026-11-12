Kampala'da okulda portakal faciası: Zehirlenme şüphesiyle 4 öğrenci öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Kampala'da okulda portakal faciası: Zehirlenme şüphesiyle 4 öğrenci öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kampala\'da okulda portakal faciası: Zehirlenme şüphesiyle 4 öğrenci öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Uganda'nın başkentindeki bir okulda arkadaşlarının paylaştığı portakalları yiyen öğrencilerden beşinde kusma başladı; 9-11 yaşlarındaki dört kız kurtarılamadı. Okul müdürü gözaltına alınırken polis, meyvelerin getirildiği köyde inceleme yapacak.

Uganda'nın başkenti Kampala'da bir ilkokulda dört kız öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PORTAKALLARI YEDİKTEN SONRA ÖLDÜLER

Yaşları 9 ile 11 arasında değişen öğrenciler salı günü öldü. Çocuklardan üçü evinde, dördüncüsü ise hastanede acil müdahale sırasında yaşamını yitirdi. Okulun açıklamasına göre sekiz öğrenci, bir sınıf arkadaşlarının paylaştığı portakallardan yedi. Daha sonra hayatını kaybeden dört kız dahil beş öğrencide kusma başladı. Beşinci öğrencinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

OKUL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Ta'aliim İlkokulu ve Kur'an Hafızlık Merkezi'nin müdürü, soruşturmaya yardımcı olması için gözaltına alındı. Okul, olay yeri olarak güvenlik şeridiyle çevrildi. Kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılıyor. Yerel basına konuşan polis sözcüsü, dedektiflerin öğrencilerin yediği portakalların getirildiği köye gideceğini söyledi.

Uganda basınında yer alan görüntülerde yas tutan aileler çocuklarının son anlarını anlattı; bazı veliler okulu zamanında ve açık bilgi vermemekle suçladı. Polis ailelere başsağlığı diledi ve gelişmelerin paylaşılacağını açıkladı.

Olay, Uganda'daki okullarda sağlık ve güvenlik koşullarına ilişkin kaygıların arttığı bir döneme denk geldi. Daha önce de bulaşmış olduğundan şüphelenilen yiyecekler ve zararlı maddeler nedeniyle çok sayıda öğrenci mide ağrısı, kusma ve nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: BBC
ZehirlenmeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
18:02
Aylin Kotil’den Sarıgül’ü zora sokacak iddialar İşte savcılık ifadesi
Aylin Kotil'den Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi
17:11
Halıya sarılı ceset, “Beşiktaş“ saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı Çok sayıda kişi gözaltında
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
17:00
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri Çok sayıda kişi vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
16:57
Nvidia’da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
Nvidia'da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 18:25:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Kampala'da okulda portakal faciası: Zehirlenme şüphesiyle 4 öğrenci öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android