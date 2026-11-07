Kayserispor, Ümraniyespor\'u deplasmanda yenip 33 puanla lider olmayı hedefliyor

Kayserispor; deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek liderliğe yükselmek istiyor.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor; deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde Milli araya lider olarak girecek. Bursaspor'un Antalyaspor ile 1-1 berabere kalması ve 2 puan kaybetmesinin üzerine bu maça bir nebze daha çok konsantre olan Kayserispor, İstanbul'dan 3 puanla ayrılırsa 33 puana ulaşacak ve puan tablosunda 1. sıraya yükselecek. Ligdeki ilk ve tek yenilgisini sahasında Bursaspor'a karşı 2-1 yenilerek alan Kayserispor, hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de lig liderliğini ele geçirmek istiyor. Oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik elde eden ve son maçında sahasında Muğlaspor'u 6-0 yenen Kayserispor, Ümraniye deplasmanından da galibiyetle ayrılmak arzusunda.

30 puanla 2. sırada bulunan Kayserispor; 14 puanla 14. sırada bulunan Ümraniyespor ile 8 Kasım Pazar günü karşılaşacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati 16.00 olarak açıklandı. Bu kritik müsabakayı Muhammet Alperen Çopur, Ömer Aydın, Buğra Can Semercioğlu hakem üçlüsü yönetecek.