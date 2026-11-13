Kayserispor, yarın Konyaspor ile hazırlık maçına eksik kadroyla çıkacak

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor, yarın Konyaspor ile hazırlık maçı oynayacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor; Süper Lig takımlarından Konyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, yarın oynayacağı maç için bugün Konya'ya gitti. Kayserispor'da milli takım kamplarında bulunan Mamadi Camara, Jushua Brenet, Aras Çelik, Taulant Seferi ve Deniz Dönmezer forma giyemeyecek. Yarın Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda oynanacak olan Konyaspor ile Kayserispor maçı saat 14.00'de başlayacak.