KTFF Başkanı Sertoğlu, Kayserisporlu Sarıoğlu'nu altyapı iş birliği için ağırladı - Son Dakika
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KTFF Başkanı Sertoğlu, Kayserisporlu Sarıoğlu'nu altyapı iş birliği için ağırladı

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KTFF Başkanı Sertoğlu, Kayserisporlu Sarıoğlu\'nu altyapı iş birliği için ağırladı
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KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kayserispor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Samet Sarıoğlu'nu ağırladı. Ziyarette iki taraf arasındaki ilişkiler ve altyapıda iş birliği olanakları ele alındı; karşılıklı 38 numaralı formalar hediye edildi.

Metro Holding Kayserispor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Samet Sarıoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Samet Sarıoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na (KTFF) bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret kapsamında, Kıbrıs Türk futbolu ile kulübümüz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle altyapı alanında kurulabilecek iş birliklerinin önemi üzerinde durulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının futbol aracılığıyla daha da güçlendirilmesini önemsiyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

KARŞILIKLI FORMA HEDİYESİ

Ziyaret kapsamında Kayserispor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sarıoğlu tarafından KTFF Başkanı Sertoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 38 numaralı Kayserispor forması, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından da Sarıoğlu'na ise yine üzerinde isminin yazılı olduğu 38 numaralı KKTC Milli Takım forması hediye edildi.

Kaynak: DHA
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