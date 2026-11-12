Kayserispor U19, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 yenip 13. Grup liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor U19, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 yenip 13. Grup liderliğini sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor U19, Yeni Mersin İdman Yurdu\'nu 2-0 yenip 13. Grup liderliğini sürdürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 8. haftasında evinde Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kayserispor liderliğini sürdürürken golleri Umut Kaan Yalçınkaya ve Ali Macit Soylu attı.

U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 8. haftasında evinde oynadığı maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Gökhan Mutlu, Ersin Ülkr, Göktürk Seven

Kayserispor U19: Enes Aslan (Kadir Efe Çalıoğlu dk. 46), Umut Kaan Yalçınkaya, Zekeriya Eren Karaca, Tarık Baturalp Başkan, Ali Macit Soylu (Emirhan Yerli dk. 85), Yiğit Ata Türk (Muhammet Talha Yaşar dk. 62), Ahmet Hüseyin Altun, Hacı Alperen Akyüz (Yiğit Efe Karadeli dk. 62), Berat Altıparmak (Oktay Ünlü dk. 46), Yusuf Göktuğ Özkılıç, Kerem Oğuztürk

Yeni Mersin İdman Yurdu U19: Hakkı Derviş Korkmaz Berat Pir, Hasan Arda Üstündağ, Nureddin Çınar Bayar (Yağız Bozkurt dk. 75), Yusuf Baran Öztoprak, Yusuf Onat Erdem (Osman Bodur dk. 75), Sertaç Sancar, Mustafa Ufuk Oflas (Emre Bilmez dk. 51), Alim Toprak Arıca, Efe Ece Akgün (Muhammed Mirsad Gündüz dk. 51), Bedirhan Aktürk (Abdulsamed Ceylan dk. 46)

Goller: Umut Kaan Yalçınkaya (dk. 16), Ali Macit Soylu (dk. 69) (Kayserispor U19)

Kaynak: İHA
KayserisporMersinFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
Zorlu Holding’in yeni patronu belli oldu: Olgun Zorlu koltuğa oturdu Zorlu Holding'in yeni patronu belli oldu: Olgun Zorlu koltuğa oturdu
Bakan Fidan’dan “Abdullah Çatlı“ sorusuna tek cümlelik yanıt Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt
Bakan Tekin’e seslenen anne: Oğlum mutfakta olacaktı, onu elektrikçinin yanında çalıştırdılar Bakan Tekin'e seslenen anne: Oğlum mutfakta olacaktı, onu elektrikçinin yanında çalıştırdılar
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
21:52
Sergen Yalçın da çare olamadı A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika’ya kaybetti
Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
20:27
Belçika maçında yerinde duramadı: Sergen Yalçın’ın milli takımla ilk sınavı
Belçika maçında yerinde duramadı: Sergen Yalçın'ın milli takımla ilk sınavı
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:48
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul’dan Azerbaycan’a iade talebi
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul'dan Azerbaycan'a iade talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 22:18:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserispor U19, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 yenip 13. Grup liderliğini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android