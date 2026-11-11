Kayserispor\'da Sarıyer mesaisi Perşembe günü eksik kadroyla başlayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Perşembe günü yapacağı idman ile başlayacak.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen 1 haftalık arada dinlenmeye çekildi. Pazar günü oynadığı Ümraniyespor maçı sonrasında 4 gün izine ayrılan sarı-kırmızılı takım, Perşembe günü yeniden topbaşı yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Kasım günü sahasında oynayacağı Sarıyer maçı hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenman ile başlayacak.

Haftanın ilk idmanına milli maçlar için ülkelerine giden Mamadi Camara, Joshua Brenet ile U19 milli takımı aday kadrosuna dahil edilen Deniz Eren Dönmezer katılamayacak.