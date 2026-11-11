Kayserispor\'da Sarıyer mesaisi Perşembe günü eksik kadroyla başlayacak

Kayserispor'da Sarıyer mesaisi Perşembe günü eksik kadroyla başlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümraniyespor maçının ardından 4 gün izne ayrılan Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Perşembe günü tesislerde başlayacak. İlk idmana milli takımlara giden Mamadi Camara, Joshua Brenet ve U19 milli takımı aday kadrosundaki Deniz Eren Dönmezer katılamayacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Perşembe günü yapacağı idman ile başlayacak.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen 1 haftalık arada dinlenmeye çekildi. Pazar günü oynadığı Ümraniyespor maçı sonrasında 4 gün izine ayrılan sarı-kırmızılı takım, Perşembe günü yeniden topbaşı yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Kasım günü sahasında oynayacağı Sarıyer maçı hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenman ile başlayacak.
Haftanın ilk idmanına milli maçlar için ülkelerine giden Mamadi Camara, Joshua Brenet ile U19 milli takımı aday kadrosuna dahil edilen Deniz Eren Dönmezer katılamayacak.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?