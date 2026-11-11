Kayserispor, ilk yarıda oynayacağı 5 maçı da kazanıp 45 puana ulaşmayı amaçlıyor - Son Dakika
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Kayserispor, ilk yarıda oynayacağı 5 maçı da kazanıp 45 puana ulaşmayı amaçlıyor

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Kayserispor, ilk yarıda oynayacağı 5 maçı da kazanıp 45 puana ulaşmayı amaçlıyor
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TFF 1. Lig'de 30 puanı bulunan Kayserispor, ilk yarının kalan 5 maçını da kazanarak puanını 45'e çıkarmayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılı ekip Sarıyer, Bodrumspor ve Boluspor'u evinde ağırlayacak, Keçiörengücü ve Bandırmaspor'a deplasmanda gidecek.

Kayserispor, ilk yarının kalan 5 maçında galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, 15 puanlık seriyi yakalayarak devre arasına 45 puanla girmeyi amaçlıyor.

TFF 1. Lig'de üst sıralardaki mücadelesini sürdüren Kayserispor, sezonun ilk yarısını mümkün olan en yüksek puanla tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Geride kalan haftalarda 30 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, devre arasına kadar oynayacağı 5 karşılaşmayı da kazanarak puanını 45'e yükseltmek istiyor. Ligin ilk yarısının tamamlanmasına 5 maç kala Kayserispor'da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalan karşılaşmalarda puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi ve ikinci yarıya güçlü bir konumda başlamayı hedefliyor.

Kayserispor'u ligin sonuna kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Sarıyer, Bodrumspor ve Boluspor'u sahasında ağırlayacak olan Kayserispor, Keçiörengücü ve Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın ligin ilk yarısında oynayacağı son 5 karşılaşma ve maç günleri ise şu şekilde:

Kayserispor-Sarıyer : 21 Kasım Cumartesi

Keçiörengücü-Kayserispor : 29 Kasım Pazar

Kayserispor-Bodrumspor : 6 Aralık Pazar

Bandırmaspor-Kayserispor : 13 Aralık Pazar

Kayserispor-Boluspor : 20 Aralık Pazar

Kaynak: İHA
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