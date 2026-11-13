Kayserispor, Sarıyer maçı öncesi milli aradan sonra çalışmalarına devam etti - Son Dakika
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Kayserispor, Sarıyer maçı öncesi milli aradan sonra çalışmalarına devam etti

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Kayserispor, Sarıyer maçı öncesi milli aradan sonra çalışmalarına devam etti
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Milli ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verilen Kayserispor, 15. haftada sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın çalışmalarına Recep Mamur Tesisleri'nde devam etti. Ligde 14 maçta 32 puan toplayan sarı-kırmızılılar, lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, milli arada futbolculara verilen 4 günlük iznin ardından 15'inci haftada sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan ve lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Kayserispor, milli ara öncesi ligin 14'üncü haftasında konuk olduğu Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 yenildi. Bursaspor'un puan kaybettiği haftada mağlup olarak yeniden lider olma fırsatını tepen İç Anadolu ekibinde futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılar dün kulüp tesislerinde toplanarak 15'inci haftada sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına başladı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

İç Anadolu ekibi bugün sabah saatlerinde Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. Antrenmanda milli takımlarda olan oyuncular yer almadı.

Kaynak: DHA
Recep MamurKayserisporBursasporSarıyerFutbolSporSMSSon Dakika

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