Milli ara sonrası Kayserispor, Sarıyer FK maçının hazırlıklarına bugün koyuluyor

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, lige verilen milli arada futbolculara verilen 4 günlük iznin ardından 15'inci haftada sahasında karşılaşacağı Sarıyer FK maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan ve lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Kayserispor, milli ara öncesi ligin 14'üncü haftasında konuk olduğu Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 yenildi. Bursaspor'un puan kaybettiği haftada mağlup olarak yeniden lider olma fırsatını teper İç Anadolu ekibinde futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi.

Sarı-kırmızılılar bugün kulüp tesislerinde toplanarak, 15'inci haftada sahasında karşılaşacağı Sarıyer FK maçının hazırlıklarına başlayacak. Akşam saatlerinde yapılması planlanan antrenmanda milli takımlarda olan oyuncular yer almayacak.