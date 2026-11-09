Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında 2-1 yenilip milli araya lider giremedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında 2-1 yenilip milli araya lider giremedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında 2-1 yenilip milli araya lider giremedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursaspor'un Antalya deplasmanında puan kaybetmesiyle liderlik fırsatı yakalayan Kayserispor, 14. haftada Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek bu şansı kullanamadı. 30 puanda ve 2. sırada kalan Kayserispor, milli aradan sonra sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, milli araya lider girme imkanını kullanamadı ve 30 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, lider olma fırsatını kullanamadı. Bursaspor'un Antalya deplasmanında berabere kalarak puan kaybetmesi sonrası lider olma fırsatı yakalayan Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor'a yenilerek bunu başaramadı. Ligin 14. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbul'da karşılaşan Kayserispor, maçı galip noktalamış olsaydı milli araya liderlik koltuğunda girecekti. Ev sahibi ekibin attığı 2 gole 1 golle yanıt verebilen ve sahadan mağlup ayrılan Kayserispor 30 puanda, 2. sırada kaldı.

Sarı-kırmızılılar, lige verilen aradan sonra sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA
KayserisporBursasporSarıyerAntalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
Afyonkarahisar’da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü Afyonkarahisar'da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü
Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Korkulan oldu ABD ile gerilim sürerken İran’da art arda patlama sesleri Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
10:08
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
09:55
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:38
Galatasaray’da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
Galatasaray'da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 10:22:54. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında 2-1 yenilip milli araya lider giremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android