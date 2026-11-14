Konyaspor, Kayserispor'u 2-0 yenerek Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek - Son Dakika
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Konyaspor, Kayserispor'u 2-0 yenerek Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek

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Konyaspor, Kayserispor\'u 2-0 yenerek Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek
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Milli arada Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk eden Konyaspor, hazırlık maçını 2-0 kazandı. İkinci yarıda 69 ve 89. dakikalarda Mustafa Muhammed'in golleriyle öne geçen yeşil-beyazlılar, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'deki antrenmanla devam edecek.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazandı.

Teknik Direktör İlhan Palut karşılaşmaya; Bahadır Han Güngördü, Ahmet Oğuz, da Mata, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Emir Bars, Jackson Muleka ve Enis Destan 11'i başladı. Müsabakanın ikinci yarısında; Egemen Aydın, Atilla Saltı, Mücahit İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Ayberk Bayramoğlu, Mehmet Ali Gökmen, Ramazan Özkan, Efe Seçil, Mustafa Muhammed Alim Barış Bilge, Muhammed Arda Var, Alphq Kabinet Fofana ve Yiğit Ökten görev aldı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 69 ve 89. dakikalarda Mustafa Muhammed'in golleriyle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA
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