Kayserispor'a liderlik için çıktıkları maçta soğuk duş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor'a liderlik için çıktıkları maçta soğuk duş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor\'a liderlik için çıktıkları maçta soğuk duş
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Liderlik fırsatını tepen Kayserispor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1'lik skorla kazandı.

ÜMRANİYE'DEN KRİTİK GALİBİYET

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Tomislav Glumac ve 74. dakikada Cebio Soukou kaydetti. Konuk ekip Kayserispor'un tek golü ise 90+2. dakikada penaltıdan Florent Hasani ile geldi.

Kayserispor'a liderlik için çıktıkları maçta soğuk duş

LİDERLİK FIRSATI KAÇTI

Bu sonuçla birlikte 30 puanda kalarak lider olma şansını kaybeden Kayserispor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Ümraniyespor, bir maç eksiğine rağmen puanını 17'ye yükseltti. 

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Sarıyer'i konuk edecek.

KayserisporTrendyolFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ait kamera tutanakları: Bahçede bisikletli 2 çocuk görüntülendi Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ait kamera tutanakları: Bahçede bisikletli 2 çocuk görüntülendi
Fenerbahçe yenilgisi Iraola’nın başını yaktı Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı
20:24
Üst üste altıncı galibiyet Trabzonspor ligde fırtına gibi
Üst üste altıncı galibiyet! Trabzonspor ligde fırtına gibi
20:11
Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti
Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti
20:01
Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu Çok şanssız bir an yaşandı
Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu! Çok şanssız bir an yaşandı
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 20:37:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayserispor'a liderlik için çıktıkları maçta soğuk duş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android