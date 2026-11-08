Kayserispor\'a liderlik için çıktıkları maçta soğuk duş

Kayserispor'a liderlik için çıktıkları maçta soğuk duşGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Liderlik fırsatını tepen Kayserispor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1'lik skorla kazandı.
ÜMRANİYE'DEN KRİTİK GALİBİYET
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Tomislav Glumac ve 74. dakikada Cebio Soukou kaydetti. Konuk ekip Kayserispor'un tek golü ise 90+2. dakikada penaltıdan Florent Hasani ile geldi.
LİDERLİK FIRSATI KAÇTI
Bu sonuçla birlikte 30 puanda kalarak lider olma şansını kaybeden Kayserispor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Ümraniyespor, bir maç eksiğine rağmen puanını 17'ye yükseltti.
SIRADAKİ RAKİPLERİ
Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Sarıyer'i konuk edecek.
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